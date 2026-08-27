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Ora è anche ufficiale: Pinamonti è un nuovo calciatore della Lazio

27/08/2026 | 09:43:21

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Pinamonti alla Lazio, una trattativa che vi abbiamo raccontato da luglio con svolta venerdì scorso, ora il club biancoceleste ha annunciato di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore.
Ecco il comunicato:
“La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Pinamonti dall’U.S. Sassuolo Calcio”.
Foto: sito Lazio