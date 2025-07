Ora è anche ufficiale: Pezzella nuovo giocatore della Cremonese

25/07/2025 | 12:31:14

Come vi abbiamo anticipato dal 16 luglio, Pezzella è diventato un nuovo giocatore della Cremonese. C’è l’annuncio ufficiale: “U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Empoli Football Club le prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Pezzella. Terzino sinistro nato a Napoli il 29 novembre 1997, Pezzella si forma nel settore giovanile del Palermo e proprio con i rosanero fa il suo esordio in Serie A all’età di 18 anni. Dopo aver trascorso due stagioni in Sicilia, di cui una in cadetteria, si afferma nel massimo campionato vestendo le maglie di Udinese, Genoa, Parma, Atalanta, Lecce ed Empoli. Nella stagione appena conclusa ha registrato 39 presenze e 4 assist in tutte le competizioni con gli azzurri, e più in generale vanta 181 partite in Serie A, 3 in Champions League e 4 in Europa League”.

FOTO: X Cremonese