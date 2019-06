Ora è anche ufficiale: Petrachi è il nuovo ds della Roma

Gianluca Petrachi è il nuovo direttore sportivo della Roma. Dopo la recente querelle che lo ha visto protagonista e in seguito a quanto da noi anticipato in esclusiva lo scorso 18 marzo, ora è arrivata anche la tanto attesa ufficialità. Ecco, di seguito, il comunicato pubblicato sul sito del club giallorosso: “L’AS Roma è lieta di annunciare che Gianluca Petrachi assumerà la carica di Direttore Sportivo del Club a partire dal 1 luglio 2019. Il dirigente ha firmato un contratto che lo legherà alla società giallorossa fino al 2022. Nel 2006 Petrachi viene nominato responsabile dell’area tecnica del Pisa per poi assumere la carica di direttore sportivo. Durante la sua gestione la squadra toscana sale dalla C alla B e sfiora la promozione in A, sfumata solo ai playoff. Nel 2009 il ds approda al Torino, con cui conquista la Serie A e l’accesso all’Europa League”.

Gianluca Petrachi nuovo Direttore Sportivo dell'#ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) June 25, 2019

Foto: sito ufficiale Torino