Ora è anche ufficiale: Pescara, arriva Andrea Sottil. Il comunicato

Dopo le voci di ieri, adesso è ufficiale l’arrivo di Andrea Sottil – che piace al Catanzaro per la prossima stagione – sulla panchina del Pescara. Il tecnico arriva sulla panchina degli abruzzesi in vista del finale di stagione. Questo il comunicato del club: “La Delfino Pescara 1936 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra ad Andrea Sottil che già da oggi guiderà la squadra nella sessione di allenamento.



La presentazione del nuovo tecnico #BiancAzzurro sarà svolta in concomitanza della conferenza pregara #PescaraPerugia in programma giovedì mattina.”

👋 | BENVENUTO

⚪🔵 Andrea #Sottil è il nuovo tecnico del Pescara Calcio // Andrea #Sottil is the new manager of Pescara Calcio 🐬

📄 https://t.co/gA4ZgOfsLx pic.twitter.com/vxZxTEEhTF

