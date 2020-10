Ora è anche ufficiale: Pergolettese, arriva Bariti

Vi avevamo raccontato in anteprima dell’arrivo di Davide Bariti alla Pergolettese. Adesso il club ha annunciato il suo arrivo attraverso una nota: “L’U.S.Pergolettese annuncia di essersi assicurata le prestazioni sportive dell’esterno destro d’attacco DAVIDE BARITI. Nato a La Spezia il 07/09/1991, ha vestito le maglie della Carrarese (C2),Triestina (B), Vicenza (B), Avellino (C1), Napoli (A), Lupa Roma (C), Rimini (C), Ancona (C), Triestina (C) e Sicula Leonzio (C)nell’ultima stagione sportiva: il totale delle sue presenze in campo professionistico e’ di 252.”

Foto: sito Pergolettese