Ora è anche ufficiale: Pedro rinnova con la Lazio fino al 2026

16/06/2025 | 12:32:03

Come anticipato nei giorni scorsi, la S.S. Lazio ha ufficializzato il rinnovo del contratto di Pedro Rodriguez, che prolunga il suo legame con il club biancoceleste fino al 2026. L’attaccante spagnolo, arrivato nella Capitale nell’estate del 2021, ha dimostrato in campo esperienza, qualità e leadership, diventando un pilastro dei biancocelesti. Il club e il giocatore hanno trovato l’intesa per proseguire insieme questo percorso, con Pedro pronto a continuare a dare il suo contributo tra gol e assist per la squadra capitolina. Un segnale chiaro della Lazio che punta a mantenere la competitività in Serie A e in Europa, valorizzando i suoi punti di riferimento. Foto: Instagram Lazio