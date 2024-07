Ora è anche ufficiale: Pedro Mendes al Modena

Lo scorso 13 Luglio, stando a quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, avevamo scritto dell’avvicendamento di Pedro Mendes al Modena, ora è ufficiale. Ecco il comunicato del club : “Un bomber portoghese per l’attacco gialloblù. Il quarto lusitano nella storia del club. Il Modena F.C. ha definito le pratiche per il trasferimento a titolo definitivo di Pedro Mendes dall’Ascoli: l’attaccante classe 1999 ha firmato un contratto triennale con opzione.”