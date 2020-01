Paz è un nuovo giocatore del Lecce. Una notizia che vi avevamo anticipato in esclusiva, ora è diventata anche ufficiale. Come si legge in un comunicato del club pugliese, “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nehuen Mario Paz dal Bologna FC“.

Foto: sito Lecce