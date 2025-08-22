Ora è anche ufficiale: Payero è un nuovo giocatore della Cremonese

22/08/2025 | 16:10:45

La Cremonese ha annunciato l’acquisto di Martin Payero dall’Udinese. Payero è stato al centro di lunghe trattative con un paio di club brasiliani, ma senza arrivare a un’intesa. Poi, qualche giorno fa vi abbiamo rivelato in esclusiva la buona riuscita della trattativa in favore del progetto grigiorosso. Di seguito la nota del club: “U.S. Cremonese comunica di aver acquisito con la formula del prestito fino al termine della stagione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni le prestazioni sportive del calciatore Martin Payero dall’Udinese Calcio. Centrocampista di quantità e qualità, nasce l’11 settembre 1998 a Pascanas (Argentina) e cresce calcisticamente nel settore giovanile del Banfield, con cui vive i primi passi da Professionista. Dopo alcuni anni in biancoverde e una parentesi al Talleres si trasferisce al Middlesbrough, in Championship. Nel 2022 torna in patria per vestire la maglia del Boca Juniors: con gli Xeneizes gioca in totale 32 partite (segnando 5 reti) e vince sia il campionato argentino che la Supercoppa. Dall’anno successivo approda in Italia, all’Udinese, giocando 56 partite tra Serie A e Coppa Italia, registrando inoltre 3 gol e 5 assist. A livello internazionale, Payero è sceso in campo con l’Argentina in occasione delle Olimpiadi di Tokyo 2020 e ha un passato con la formazione Under 23 dell’Albiceleste. Il numero di maglia scelto è il 32. Benvenuto in grigiorosso, Martin!”.

Foto: sito Cremonese