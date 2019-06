Ora è anche ufficiale: Paulo Fonseca è il nuovo allenatore della Roma

Paulo Fonseca è il nuovo allenatore della Roma. Dopo quanto raccontato in esclusiva da Sportitalia, ora è giunta anche l’ufficialità. Questo il comunicato ufficiale pubblicato qualche istante fa sul sito del club giallorosso: “L’AS Roma è lieta di annunciare che Paulo Fonseca sarà il nuovo responsabile tecnico del Club a partire dalla stagione 2019-20. L’allenatore 46enne ha firmato un contratto che lo legherà alla società giallorossa per i prossimi due anni, con un’opzione di rinnovo per il terzo”.

Foto: 112international