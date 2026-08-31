Ora è anche ufficiale: Parigi nuovo giocatore del Pescara

31/08/2026 | 10:21:22

Giacomo Parigi è un nuovo giocatore del Pescara, c’è il comunicato ufficiale del club dopo quanto vi abbiamo raccontato: “Pescara Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Latina su base biennale, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giacomo Parigi. L’attaccante, classe 1996, ha collezionato 300 presenze tra i professionisti e più di 70 gol. Nato ad Arezzo, Giacomo ha iniziato la sua carriera nella squadra della città con la quale ha esordito nel 2012. Passa nel 2013 all’Atalanta con la quale gioca per 3 stagioni tra U17 e U19 per poi approdare al Cosenza dal quale è iniziata la sua carriera tra i professionisti. Benvenuto a Pescara!”

foto facebook pescara