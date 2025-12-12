Ora è anche ufficiale: Panebianco nuovo calciatore della Reggina

12/12/2025 | 12:02:09

Come anticipato due giorni fa, il terzino sinistro classe 2001 Antonio Panebianco si è unito alla Reggina e resterà legato al club fino alla fine della stagione.

Il suo ingaggio arriva dopo l’infortunio di Porcino che ha reso necessaria la ricerca di un sostituto.

Questo il comunicato del club:

“AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Panebianco che si lega al club fino al termine della stagione.

Difensore classe 2001, Panebianco ha indossato le maglie di Atletico Catania, San Giorgio Piana, Nuova Igea Virtus, Geraci e Trapani con cui ha conquistato coppa e campionato sotto la guida di mister Torrisi. In precedenza ha giocato anche per il Livorno e, pur essendo ancora giovane, ha maturato diverse esperienze significative in Serie D con Giarre e FC Messina e in Serie C con il Catania, società in cui è cresciuto nel settore giovanile.

Indosserà la maglia n. 27

#BenvenutoAntonio“.