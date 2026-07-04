Ora è anche ufficiale: Palermo, ingaggiato Cassandro dal Como

04/07/2026 | 19:36:44

Vi avevamo anticipato l’interesse del Palermo per Tommaso Cassandro ed ora i rosanero hanno trovato l’accordo con il Como. Ecco il comunicato con cui la squadra di Fabregas saluta il ragazzo: “Il Como 1907 conferma il trasferimento a titolo definitivo di Tommaso Cassandro al Palermo F.C. Tutto il Como 1907 ringrazia Tommaso, membro del gruppo che nella stagione 2023/24 ha ottenuto la promozione in Serie A, augurandogli il meglio per il futuro, sia dentro che fuori dal campo”. Queste invece le parole dei rosanero: “Il Palermo FC comunica di aver acquisito dal Como 1907 le prestazioni sportive di Tommaso Cassandro. Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo legandosi al Club di Viale del Fante con un contratto pluriennale. A Tommaso il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.

Foto: Sito Palermo