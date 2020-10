Vi abbiamo raccontato di Luperini in anteprima al Palermo (qui la foto della firma). Nel pomeriggio è arrivato il comunicato ufficiale del club rosanero: “Gregorio Luperini è un nuovo calciatore del Palermo. Per il centrocampista la società ha disposto un ingaggio triennale. A Gregorio i migliori auguri da parte del Palermo F.C. per la nuova avventura in rosanero.”

Foto: sito ufficiale Palermo