Ora è anche ufficiale: Padova, esonerato Sullo

Tutto confermato. Salvatore Sullo non è più l’allenatore del Padova. Una notizia che vi avevamo già anticipato, e della quale ora arriva l’ufficialità direttamente dal sito del club: “Il Calcio Padova informa che la Società biancoscudata ha deciso di sollevare dall’incarico il tecnico della prima squadra Salvatore Sullo, l’allenatore in seconda Raffaele Ametrano e il preparatore atletico Pietro La Porta. Al mister campano e al suo staff vanno il ringraziamento della Società per la professionalità dimostrata in questi mesi e gli auguri per il prosieguo della carriera“.

Foto: sito Padova