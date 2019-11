Ora è anche ufficiale: Olbia, ha firmato l’attaccante Cocco

“La Società Olbia rende noto di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alla prestazioni sportive del giocatore Andrea Cocco. L’attaccante ha firmato con il club bianco un accordo valido sino al 30 giugno 2021. Nato a Cagliari l’8 aprile 1986, Cocco vanta in carriera 316 presenze e 80 reti, di cui rispettivamente 200 e 52 in Serie B”, con questa nota l’Olbia ha annunciato l’ingaggio di Andrea Cocco. Tutto come preannunciato: l’ex Pescara riparte dalla Serie C.

Foto: Olbia sito ufficiale