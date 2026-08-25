Ora è anche ufficiale: Obaretin lascia il Napoli e firma con il Lorient

25/08/2026 | 16:58:25

Nosa Edward Obaretin, difensore italiano classe 2003, è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto dal Napoli al Lorient. Confermata l’esclusiva data il 21 agosto.

Il comunicato dei francesi: “Il FC Lorient è lieto di annunciare l’arrivo di Nosa Obaretin (23), dall’SSC Napoli, in prestito stagionale con opzione di acquisto.

Il difensore centrale italiano di origine nigeriana, Nosa Obaretin, arriva per rafforzare la difesa Merlus e proseguire la sua progressione in Ligue 1. Nosa si unisce a un progetto del Lorient che intende fare affidamento su giovani giocatori con alto potenziale e offrire loro un quadro favorevole al loro sviluppo.

Allenatosi all’AC Milan prima di entrare nello SSC Napoli, Nosa Obaretin ha attraversato le varie fasi dell’allenamento italiano prima di scoprire il calcio professionistico. Passato in prestito al Bari e poi all’Empoli, in Serie B per le ultime due stagioni, il nativo di Forlì ha disputato 56 partite in tutte le competizioni.

Solido nei duelli, attento nel posizionamento e a suo agio con la palla ai piedi, si distingue anche per la sua capacità di partecipare alla prima ripresa. Il suo profilo porta nuove soluzioni al settore difensivo di Lorient.

Nosa Oberatin è il terzo italiano a indossare i colori di Lorient dopo Nello Sbaiz, dal 1967 al 1972, e Vito Mannone, dal 2022 al 2023.

Nosa Obaretin: “Sono molto felice di entrare al FC Lorient. Sono stato rapidamente sedotto dal progetto del club e dalla fiducia che mi è stata riposta. Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni di squadra e iniziare questa nuova avventura con Les Merlus. Darò tutto per aiutare il team e progredire ogni giorno. »

Laurent Koscielny: “Nosa ha grandi qualità nei duelli, nella lettura del gioco e nell’uso della palla. Ha ancora molto margine di miglioramento e siamo convinti che il FC Lorient sia un ambiente che gli permetterà di compiere nuovi passi. Siamo molto felici di accoglierlo e non vediamo l’ora di vederlo giocare con i nostri colori. »

Nosa Obaretin indosserà il numero 55 in questa stagione e sarà presto presentata ai media”.

Foto: Sito Lorient