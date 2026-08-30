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Ora è anche ufficiale: Njie è un nuovo calciatore della Fiorentina

30/08/2026 | 18:38:13

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Come vi avevamo anticipato due giorni fa, la Fiorentina ha annunciato di aver acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alieu Njie dal Torino.
Ecco il comunicato:
ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alieu Njie dal Torino F.C.
Njie, nato a Borlange (Svezia) il 14 maggio 2005, con la maglia del Torino ha collezionato 36 presenze tra Serie A e Coppa Italia segnando 2 gol.
Il nuovo calciatore viola ha, inoltre, vestito in 6 occasioni la casacca della Nazionale Under 21 della Svezia“.
Foto: sito Fiorentina