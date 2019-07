Ora è anche ufficiale: Nicastro al Catanzaro. Contratto triennale

Tre giorni fa vi avevamo raccontato in esclusiva il colpo del Catanzaro e di come il club si fosse assicurato Francesco Nicastro, attaccante classe 1991 liberatosi dal Foggia. Ora è arrivata anche l’ufficialità: Nicastro è del Catanzaro. Questa la nota: “Colpo in entrata per l’US Catanzaro che si assicura le prestazioni sportive dell’attaccante classe 1991 Francesco Nicastro. Il calciatore arriva dalla Ternana e si lega ai giallorossi per tre anni. Dopo essersi messo in luce in serie C con la Juve Stabia, dove ha disputato le stagioni 2014/15 e 2015/16 realizzando complessivamente 16 gol, è approdato a Perugia, in serie B: qui ha collezionato 30 presenze siglando 8 gol. La stagione successiva, sempre tra i cadetti, ha vestito la maglia del Foggia (27 gare e 4 reti). Sarà a disposizione di mister Auteri alla ripresa degli allenamenti quando la squadra, lasciato il ritiro di Moccone, martedì si ritroverà a Catanzaro”.

Foto Twitter Catanzaro