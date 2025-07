Ora è anche ufficiale: Ngonge è un nuovo calciatore del Torino

24/07/2025 | 23:05:20

Tutto confermato: Ngonge è un nuovo calciatore del Torino. Di seguito il comunicato del club granata: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dalla Società Sportiva Calcio Napoli, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisto a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cyril Ngonge.

Ngonge è nato a Ukkel, in Belgio, il 26 maggio 2000. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Club Bruges, ha esordito in prima squadra il 2 dicembre 2018 nella gara vinta contro lo Standard Liegi. Nove giorni dopo un altro debutto, questa volta in Champions League, dove è sceso in campo da titolare nella sfida contro l’Atletico Madrid. Dopo le esperienze in Eredivisie, il massimo campionato olandese, con le maglie di RKC Waalwijk e Groningen, nel gennaio 2023 è approdato in Italia, al Verona. In un anno in maglia gialloblù ha collezionato 36 presenze, 11 gol e 3 assist venendo valorizzato anche dal tecnico Marco Baroni. Nel gennaio 2024 è stato acquistato dal Napoli e nella stagione appena conclusa ha contribuito alla conquista dello Scudetto, il quarto nella storia del Napoli.

Per lui anche una presenza con la nazionale del Belgio: è sceso infatti in campo il 10 ottobre 2024 in occasione della gara di Uefa Nations League contro l’Italia.

Tutto il Torino Football Club accoglie Cyril Ngonge con un caloroso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!”.

Foto: Instagram Torino