Ora è anche ufficiale: Mustacchio dal Crotone all’Alessandria

Come anticipato ieri dalla nostra redazione, il Crotone ha ufficializzato la cessione di Mattia Mustacchio a titolo definitivo all’Alessandria.

Questo il comunicato: “Il Football Club Crotone comunica di aver ceduto a titolo definitivo, all’Unione Sportiva Alessandria Calcio 1912 le prestazioni sportive del calciatore Mattia Mustacchio (classe 1989). A Mattia va un grande ringraziamento per l’esperienza vissuta in rossoblù ed un in bocca al lupo per la sua nuova avventura”.

Foto: Twitter Crotone