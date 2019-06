Ora è anche ufficiale: Moriero è il nuovo allenatore della Cavese

Moriero è il nuovo allenatore della Cavese. Dopo quanto anticipato nella nostra esclusiva del 1 giugno, ora è giunta anche l’ufficialità. Questo il comunicato apparso poco fa sul sito del club: “La Cavese 1919 srl comunica che Francesco Moriero sarà il nuovo allenatore per la prossima stagione. Ex calciatore di Inter, Napoli, Cagliari, Lecce e Roma, nato a Lecce il 31 Marzo 1969, il nuovo tecnico biancoblu in carriera ha allenato Virtus Lanciano, Crotone (promozione dalla C alla B), Grosseto, Lecce, Catanzaro, Martina, Catania e Sambenedettese, oltre a due esperienze all’estero con Africa Sports e Lugano“.

Foto: sito ufficiale Cavese