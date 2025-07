Ora è anche ufficiale: Milinkovic-Savic è un nuovo portiere del Napoli

26/07/2025 | 21:55:52

Adesso è ufficiale: Vanja Milinkovic-Savic è un giocatore del Napoli. Il comunicato ufficiale arriva dal club ufficiaie: “Il Torino Football Club comunica di aver ceduto alla Società Sportiva Calcio Napoli, a titolo temporaneo con obbligo di acquisto al verificarsi di una condizione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Vanja Milinkovic Savic.

Tutto il Torino ringrazia Vanja per il contributo offerto con impegno, tenacia e professionalità nella sua esperienza in granata e lo saluta con affetto augurandogli il meglio per il proseguimento della sua carriera”.

Foto: Instagram Napoli