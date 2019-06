Ora è anche ufficiale: Mihajlovic rinnova col Bologna fino al 2022

Mihajlovic-Bologna, avanti insieme. Mediante un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Bologna ha annunciato “di aver raggiunto l’accordo con Sinisa Mihajlovic per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2022.

‘E’ un momento importante per il nostro Club’, afferma il Presidente Joey Saputo. ‘L’accordo con Sinisa è la base di un progetto tecnico ambizioso: vogliamo crescere e credo che il modo migliore per farlo sia continuare con uomini di alto profilo umano e professionale come Mihajlovic. Adesso lavoriamo alla costruzione di una squadra che dia soddisfazioni ai nostri tifosi’.”

✍️ | Ufficiale: Sinisa Mihajlovic rinnova il contratto col Bologna fino al 2022#WeAreOne pic.twitter.com/J5iZx5a4OI — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) June 8, 2019

Foto: sito ufficiale Bologna