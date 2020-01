Ora è anche ufficiale: Mendicino è un nuovo giocatore del Rimini

Ve lo avevamo raccontato un paio di giorni fa, oggi è arrivata l’ufficialità: Ettore Mendicino è un nuovo giocatore del Rimini. L’attaccante, classe 1990, si trasferisce a titolo definitivo dal Monopoli, come comunicato dallo stesso club pugliese: “La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto l’accordo per il trasferimento, a titolo definitivo, del calciatore Ettore Mendicino dal Monopoli 1966 al Rimini FC. L’attaccante classe ’90, in due stagioni con la maglia biancoverde ha totalizzato 33 presenze e 6 reti tra Campionato e Coppa Italia. La società ringrazia Mendicino per la professionalità dimostrata, augurandogli le migliori fortune nel prosieguo della sua carriera“.

Foto: sito Monopoli