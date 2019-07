Ve ne avevamo parlato lo scorso 13 luglio ed ora è arrivata anche l’ufficialità, Mazzeo è un nuovo giocatore del Livorno. L’attaccante classe 1983 arriva da svincolato dopo l’esperienza al Foggia nella scorsa stagione in Serie B. In totale con la maglia dei pugliesi ha segnato 51 gol in 101 presenze.