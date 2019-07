Ora è anche ufficiale: Mattia Mustacchio è un nuovo giocatore del Crotone

Nuovo arrivo in casa Crotone. Nella giornata di oggi è stato ufficializzato il trasferimento di Mattia Mustacchio dal Perugia a titolo definitivo. Tutto confermato, dunque, secondo quanto vi avevamo anticipato in esclusiva. Questa la nota del club umbro: “A.C. Perugia Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive di Mattia Mustacchio al Football Club Crotone. Arrivato in Umbria nel gennaio 2017, Mustacchio ha collezionato con la maglia biancorossa 60 presenze e 7 reti. Il Club augura al calciatore le migliori fortune per il futuro”.

Foto: Sito Ufficiale Perugia