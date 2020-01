Ora è anche ufficiale: Matteo Ciofani è un nuovo giocatore del Bari

Matteo Ciofani è un nuovo giocatore del Bari. Una notizia che vi avevamo dato in esclusiva già dallo scorso 26 gennaio, e della quale oggi è arrivata l’ufficialità. Come si legge in una nota del club pugliese, “La SSC Bari S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Delfino Pescara 1936 i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Matteo Ciofani (26 febbraio 1988, Avezzano). Il duttile difensore abruzzese è a disposizione di mister Vivarini ed ha già svolto la prima seduta di allenamento con i nuovi compagni“.

Foto: sito Bari