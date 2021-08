Ora è anche ufficiale: Maric e Sala passano al Crotone

Doppia ufficialità in casa Crotone. La società calabrese ha preso Mirko Maric dal Monza, come raccontato nei giorni scorsi e, come anticipato, l’esterno Marco Sala dal Sassuolo. Questo il comunicato del club: “Il Football Club Crotone comunica l’acquisizione delle prestazioni sportive dei due calciatori Mirko Maric e Marco Sala. I due calciatori, presenti ieri sera in tribuna nella vittoriosa sfida di Coppa Italia, hanno da poco firmato i loro rispettivi contratti alla presenza del presidente Gianni Vrenna”.

✍️🔴🔵 Due innesti importanti per il Crotone, firmano Maric e Sala 😍😍 ➡️ https://t.co/pJE9xzpPht#WeAreSharks🦈 pic.twitter.com/PXKcjFnl9k — FC Crotone (@FcCrotoneOff) August 17, 2021

Foto: Twitter Crotone