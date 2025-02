Ora è anche ufficiale: Maggiore è un nuovo giocatore del Bari

Avevamo svelato la trattativa con un’esclusiva del 29 gennaio, ora è giunta l’ufficialità: Maggiore è un nuovo innesto del Bari. Il comunicato:

“SSC Bari comunica di aver acquisito dall’US Salernitana, a titolo temporaneo con diritto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giulio Maggiore (Genova, 12.03.98). Il duttile centrocampista ha già raggiunto il capoluogo pugliese per mettersi da subito a disposizione di mister Longo e del suo staff; indosserà la maglia numero 21.

Nativo del capoluogo ligure, ma da sempre vissuto alla Spezia, Maggiore, salvo una breve parentesi nel settore giovanile del Milan, fa tutta la trafila delle giovanili del club spezzino con cui fa il suo esordio tra i professionisti, in B, a 18 anni. Con le Aquile gioca 188 partite (18 gol e 14 assist), veste la fascia da capitano e centra la prima, storica, promozione in Serie A dei liguri al termine della stagione ’19-’20. A 22 anni l’esordio in massima serie e il primo gol in A messo a segno contro il Milan. Nell’estate del ’22 passa a titolo definitivo alla Salernitana con cui gioca, tra A e B, 60 partite, segnando 4 reti. Ha vestito l’azzurro della Nazionale dall’U16 all’Under 21″.

Foto: Instagram Bari