Ora è anche ufficiale: Magalini sollevato dall’incarico di ds del Bari

19/01/2026 | 12:17:11

Come vi abbiamo anticipato ieri, Magalini non è più il ds del Bari. Ecco il comunicato:

“SSC Bari comunica la decisione di sollevare dall’incarico il Direttore Sportivo Giuseppe Magalini. Al dirigente lombardo va il ringraziamento per quanto fatto in questo anno e mezzo di collaborazione portata avanti con impegno e professionalità, unitamente ai migliori auguri per un futuro denso di soddisfazioni”.

foto sito bari