Ora è anche ufficiale: Maestrelli è un nuovo giocatore del Treviso

15/07/2026 | 16:33:02

Dopo quanto vi avevamo raccontato domenica scorsa, ora è anche ufficiale: Alessio Maestrelli è un nuovo calciatore del Treviso. Il classe 2003 arriva nel club biancoceleste dopo l’esperienza terminata con lo svincolo alla Ternana.

Ecco il comunicato:

“Il difensore centrale classe 2003 vestirà biancoceleste a titolo definitivo dopo aver chiuso l’esperienza alla Ternana

Il Treviso FBC è lieto di annunciare l’ingaggio a titolo definitivo di Alessio Maestrelli.

Difensore centrale classe 2003, romano, Alessio inizia il suo percorso calcistico al Frosinone, di cui veste le maglie dell’U17 e delle formazioni Primavera 1 e Primavera 2. Con il club ciociaro ha anche la possibilità di fare il debutto in Serie B, prima di cambiare casacca e tornare a fare esperienza in C.

Dopo il Frosinone, infatti, veste la maglia della Turris nel 2023 e quella della Ternana dalla stagione successiva: grazie alla sua duttilità è stato impiegato all’occorrenza anche come esterno di difesa. Un altro tassello importante in vista della costruzione della squadra per la stagione 26/27 e che consolida ulteriormente il pacchetto arretrato di mister Gorini”.

Foto: sito Treviso