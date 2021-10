Ora è anche ufficiale: Maddaloni nuovo allenatore del Siena

Come anticipato nella mattinata di ieri, dopo l’esonero di Alberto Gilardino, l’Acn Siena ha deciso di affidare la guida tecnica a Massimiliano Maddaloni. Ora è arrivata l’ufficialità, ecco il comunicato del club toscano:

“L’Acn Siena comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Mister Massimiliano Maddaloni. L’accordo tra il club bianconero e l’allenatore napoletano è stato formalizzato questo pomeriggio con la firma sul contratto fino al 30 giugno 2022. Maddaloni ha concesso alla Società Acn Siena il diritto di opzione per la stagione 2022-2023. Del nuovo staff tecnico faranno parte il vice allenatore Michelangelo Rampulla ed il professore Claudio Gaudino quale Responsabile per la preparazione atletica della squadra. Il neo allenatore della Robur dirigerà domani pomeriggio il primo allenamento al campo sportivo di Castellina Scalo. Il Presidente del Siena Armen Gazaryan e tutto il Consiglio di amministrazione formulano al Mister gli auguri di buon lavoro”.

Foto: sito Siena