Ora è anche ufficiale: l’Udinese saluta Tudor, panchina a Gotti

L’Udinese cambia. Fiducia smarrita già da ieri mattina, Igor Tudor è stato esonerato e ora è pronto, come riferito ieri, Gotti in attesa di trovare una soluzione. Tudor era andato in ritiro ad onor di firma, ma il club friulano aveva già deciso di sollevarlo dall’incarico. Nella delicata sfida contro la Samp ci sarà Gotti in panchina, nel frattempo la famiglia Pozzo cercherà il sostituto. A seguire: “L’Udinese Calcio comunica di aver sollevato dalla guida tecnica della prima squadra Igor Tudor ed il suo collaboratore Jurica Vucko. La società ringrazia Tudor e Vucko per il lavoro svolto. La squadra viene temporaneamente affidata a mister Luca Gotti che dirigerà questo pomeriggio alle ore 15.00 il primo allenamento”.