Ora è anche ufficiale: Lucumí nuovo giocatore della Juventus

17/08/2026 | 09:21:46

Dopo quanto vi abbiamo raccontato in esclusiva dal 24 giugno, John Lucumí è diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus: “John Lucumi è un nuovo giocatore della Juventus. Un nuovo arrivo in casa bianconera va ad arricchire la rosa a disposizione di mister Luciano Spalletti: Jhon Lucumi diventa ufficialmente un nuovo calciatore della Juventus e firma un accordo che lo legherà al nostro Club fino al 30 giugno 2030. Lucumi è cresciuto nelle giovanili del Deportivo Cali, facendo il suo esordio tra i professionisti a 17 anni, dimostrando da subito grande personalità e fisicità in campo. Acquistato dal Genk nel 2018, ha proseguito la sua carriera riuscendo a conquistarsi un posto da titolare e diventando uno dei migliori difensori del campionato belga. Dal 2022 in Italia, al Bologna, il difensore colombiano ha raccolto complessivamente 152 presenze nelle ultime quattro stagioni, facendo il suo esordio anche in Champions League – in cui ha segnato una delle due reti messe a referto negli anni con la squadra rossoblu.