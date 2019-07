Ora è anche ufficiale: Luca Pellegrini alla Juve, Spinazzola alla Roma. Le cifre

Nuovo innesto per la difesa della Juve: dalla Roma arriva Luca Pellegrini, una pista che vi avevamo anticipato a sorpresa lo scorso 8 giugno. Leonardo Spinazzola fa invece il percorso inverso e firma per i giallorossi. Ecco il comunicato ufficiale del club bianconero: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato con la società A.S. Roma S.p.A. i seguenti accordi:

– acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Pellegrini a fronte di un corrispettivo di € 22 milioni pagabili in tre esercizi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quadriennale fino al 30 giugno 2023;

– cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Spinazzola a fronte di un corrispettivo di € 29,5 milioni pagabili in tre esercizi. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 26,6 milioni”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus