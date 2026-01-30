Ora è anche ufficiale: Lovric è un calciatore dell’Hellas Verona

30/01/2026 | 14:55:39

Come vi avevamo anticipato in mattinata, l’Hellas Verona ha annunciato di aver acquisito in prestito fino al 30 giugno 2026 dall’Udinese le prestazioni sportive del centrocampista Sandi Lovric.

Questo il comunicato del club:

“Hellas Verona FC comunica di aver acquisito – in prestito fino al 30 giugno 2026 – da Udinese Calcio le prestazioni sportive del centrocampista Sandi Lovric.

Nato a Lienz, in Austria, il 28 marzo 1998, Lovric cresce nel Settore Giovanile dello Sturm Graz, Club che milita nella massima serie austriaca. Con questa maglia debutta in Prima squadra il 17 agosto 2014, a soli 16 anni, nel pareggio per 1-1 contro l’Austria Vienna. Resta nel Club per cinque stagioni, in cui scende in campo in 79 occasioni, segnando 1 gol e fornendo 8 assist. Guadagna inoltre esperienza nelle coppe europee, giocando le qualificazioni per la Champions League e l’Europa League. Nella stagione 2017/18 conquista il suo primo trofeo, la Coppa d’Austria.

Nel 2019 si trasferisce al Lugano, Club in cui gioca fino al 2022. Con gli svizzeri mette a referto 108 presenze, 12 gol e 21 assist tra Super League, Coppa Svizzera – che vince nella stagione 2021/22 – ed Europa League.

Nelle ultime quattro stagioni ha vestito la maglia dell’Udinese, con cui ha collezionato un totale di 117 presenze, 9 gol e 14 assist tra Serie A e Coppa Italia.

A livello internazionale ha vestito la maglia dell’Austria per tutte le selezioni giovanili, dall’Under 16 all’Under 21. Nel 2020 sceglie di rappresentare la Slovenia, esordendo in Nazionale maggiore il 7 ottobre dello stesso anno nell’amichevole vinta per 4-0 contro il San Marino.

Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Sandi, augurandogli un futuro ricco di soddisfazioni personali e professionali in maglia gialloblù”.

Foto: sito Hellas Verona