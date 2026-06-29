Ora è anche ufficiale: Lorenzo Berardi dal Pescara al Venezia

29/06/2026 | 19:56:35

Il Venezia ha annunciato l’arrivo di Lorenzo Berardi, come vi abbiamo raccontato dal 2 giugno a pochi giorni fa: “Il Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Delfino Pescara 1936 le prestazioni sportive di Lorenzo Berardi. Esterno sinistro classe 2006, Berardi ha firmato un contratto con il club arancioneroverde fino al 30 giugno 2031. Cresciuto nel settore giovanile del Pescara, ha concluso il proprio percorso in Primavera con 65 presenze, 14 reti e 2 assist. Nella stagione 2025/26 ha quindi esordito con la Prima Squadra, collezionando 15 presenze in Serie B, con un assist all’attivo, oltre a 2 apparizioni in Coppa Italia. Lorenzo Berardi, centrocampista Venezia FC

“Ho percepito fin da subito la fiducia della società e del mister nei miei confronti. Il Direttore Sportivo Antonelli mi ha presentato un progetto ambizioso e ricco di stimoli, e non ho avuto dubbi nella scelta. Conservo un bellissimo ricordo dell’atmosfera del Penzo, dove ho giocato nella scorsa stagione: l’energia trasmessa dai tifosi è stata davvero speciale. Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura in arancioneroverde e sono pronto a dare tutto me stesso, ogni giorno, per contribuire agli obiettivi del club.” Benvenuto in arancioneroverde, Lorenzo”.

foto sito venezia