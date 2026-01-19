Ora è anche ufficiale: Longo nuovo allenatore del Bari

19/01/2026 | 17:35:43

Ora è anche ufficiale, Moreno Longo torna al Bari, come vi abbiamo anticipato in esclusiva: “SSC Bari rende noto di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra a mister Moreno Longo, già alla guida dei biancorossi nella passata stagione; in fase di definizione le pratiche burocratiche del caso. Il suo staff sarà composto dall’allenatore in seconda Dario Migliaccio, da Paolo Nava in qualità di preparatore atletico e da Luca Ceccarelli come collaboratore tecnico; con loro Francesco Cosentino (pre. atletico), Nicola Fiorentino (coll. tecnico), Giuseppe Scalera (coll. tecnico), Filippo Giordano (match analyst) e Roberto Maurantonio (all. dei portieri). Bentornato Mister “