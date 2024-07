Ora è anche ufficiale: Loiacono è un nuovo calciatore della Ternana

Ora è anche ufficiale: Giuseppe Loiacono è un nuovo calciatore della Ternana. Di seguito la nota: “La Ternana Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Loiacono. Il difensore barese, classe ’91, arriva a titolo definitivo dal Crotone e si lega alla società rossoverde fino al 30 giugno 2026.

In carriera ha disputato 150 gare in Serie C con 7 reti e 2 assist con le maglie di Paganese, Foggia, Reggina e Crotone. Invece in Serie B annovera 112 presenze, 3 gol e 1 assist tra Foggia e Reggina. Loiacono ha al suo attivo due promozioni dalla Serie C alle Serie B proprio con le maglie di Foggia e Reggina”.

Foto: sito Ternana