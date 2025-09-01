TOP NEWS
Ora è anche ufficiale: Livramento ha firmato con il Casa Pia

01/09/2025 | 12:02:22

Come da nostra indiscrezione del 30 agosto, sono arrivate molte richieste per Dailon Livramento, attaccante classe 2001. Dopo la bagarre di mercato attorno al giocatore, l’atleta ha scelto il Portogallo e il Casa Pia. Questo il comunicato: Hellas Verona FC comunica di aver ceduto al Casa Pia Atlético Clube – in prestito con opzione – il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante capoverdiano Dailon Livramento. Hellas Verona FC saluta Dailon e gli augura il meglio per questa nuova esperienza professionale”.
Foto Instagram Verona