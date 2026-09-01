Ora è anche ufficiale: Lindstrom nuovo giocatore del Salisburgo

01/09/2026 | 19:46:15

Lindstrom nuovo giocatore del Salisburgo, il comunicato ufficiale dopo quanto vi abbiamo raccontato in esclusiva: “L’FC Red Bull Salisburgo ha rinforzato il proprio reparto offensivo con l’ingaggio di Jesper Lindstrom. Il ventiseienne danese arriva ai Red Bulls in prestito dal Napoli , club di Serie A. Lindstrom è cresciuto nel suo paese natale, l’Inghilterra, al Brøndby IF , dove ha anche fatto il suo debutto nel calcio professionistico. Nel 2021, il giocatore destro si è trasferito all’Eintracht Francoforte, con cui ha vinto la UEFA Europa League nel 2022. Dopo due ottime stagioni nella Bundesliga tedesca, nel 2023 si è trasferito al Napoli, dove ha collezionato 29 presenze. Più recentemente, il centrocampista offensivo ha giocato in prestito, tra gli altri, all’Everton e al Wolfsburg. Il giocatore, che vanta 18 presenze nella nazionale maggiore danese, è versatile in attacco, essendo in grado di giocare sia come trequartista che sulle fasce”.

foto x salisburgo