Ora è anche ufficiale: l’attaccante Trotta al Cosenza

attraverso un post sui propri canali social, e un comunicato ufficiale sul proprio sito, il Cosenza Calcio ha ufficializzato l’arrivo di Marcello Trotta, così come vi stavamo raccontando da qualche settimana. Ecco il comunicato del club: “La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marcello Trotta, proveniente dal Futebol Clube Famalicão. L’attaccante, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 29 settembre 1992, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021. Ha mosso i primi passi nella cantera del Napoli prima di trasferirsi oltre manica e militare nei settori giovanili di Manchester City e Fulham. In Inghilterra veste anche le maglie di Wycombe Wanderers, con cui esordisce tra i professionisti, Brentford (23 gol in 69 presenze) e Barnsley. Rientra in Italia nel 2015 mettendo a repertorio 17 centri in 41 partite giocate con l’Avellino in Serie B. Compie il salto in massima serie giocando negli anni successivi nelle file di Sassuolo e Crotone. Nell’estate del 2018 il suo cartellino viene acquisito dal Frosinone. Dopo una stagione e mezza con i ciociari passa in prestito all’Ascoli nel corso della sessione invernale di calciomercato e qui colleziona 17 gettoni di presenza realizzando 6 reti. E’ reduce dall’esperienza nella Liga NOS portoghese con la compagine del Famalicão. Al suo attivo ha anche 3 gol messi a segno nel corso delle 9 partite disputate con la Nazionale Under 21. Trotta è pronto ora ad indossare la casacca rossoblù numero 29!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cosenza Calcio (@cosenza_official)





Foto: facebook trotta