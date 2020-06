Ora è anche ufficiale: l’Ascoli esonera Abascal

Poche ore fa, vi avevamo anticipato che in casa Ascoli ci fossero delle riflessioni in corso in merito alla posizione del tecnico Guillermo Abascal e che fossero stati già avviati contatti con altri allenatori, fra cui Alessandro Calori. Così, pochi minuti fa, tramite una nota ufficiale, il club marchigiano ha comunicato l’esonero del tecnico spagnolo: “L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra il Sig. Guillermo Perez Abascal. Il Club bianconero ringrazia l’allenatore e gli augura le migliori fortune personali e professionali.”

Foto: profilo Instagram ufficiale Ascoli Calcio 1898