Ora è anche ufficiale: Lambourde ceduto al Servette

29/06/2026 | 12:42:57

Come vi avevamo anticipato mancava solo la firma per il trasferimento di Lambourde al Servette, che è arrivata da poco. Ecco le parole club gialloblù, con cui saluta il ragazzo: “Verona – Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a Servette Football Club Genève 1890 – a titolo definitivo – il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Mathis Lambourde. L’Hellas Verona FC mantiene una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Il Club gialloblù saluta e ringrazia Mathis, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera”.

Foto: BeFootball