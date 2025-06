Ora è anche ufficiale: l’Al Nassr saluta Pioli

25/06/2025 | 10:57:14

Adesso è anche ufficiale, l’Al Nassr saluta Stefano Pioli, che come vi abbiamo anticipato è pronto a diventare il nuovo tecnico della Fiorentina. Attraverso un comunicato ufficiale il club arabo ha salutato l’allenatore. Nei prossimi giorni è attesa l’ufficialità dei toscani. Questa la nota della società araba: “L’Al Nassr Club Company – si legge su X – comunica che il Sig. Pioli e il suo Staff non sono più lo staff tecnico facente funzioni della prima squadra. Vorremmo ringraziare il signor Pioli e il suo staff per il lavoro dedizione svolto durante la scorsa stagione”.

FOTO: X Al Nassr