Ora è anche ufficiale: la Sampdoria esonera Corradi

19/10/2026 | 20:09:59

La Sampdoria esonera Bernardo Corradi, arriva anche l’ufficialità dopo quanto raccontato: “L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Bernardo Corradi dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Il club desidera ringraziare Corradi per la dedizione dimostrata nel corso della sua esperienza in blucerchiato e rivolge un ringraziamento anche all’allenatore in seconda Massimo Mutarelli e al collaboratore tecnico Stefano Fiore. Il nuovo allenatore responsabile e lo staff tecnico verranno annunciati nelle prossime ore.

foto x sampdoria