Ora è anche ufficiale: la Salernitana esonera Cosmi
27/10/2026 | 14:39:31
La Salernitana dopo la sconfitta contro il Picerno ha deciso di sollevare dall’incarico di allenatore della prima squadra Serse Cosmi: “Dopo un’attenta valutazione ed un incontro tra le parti, l’U.S. Salernitana 1919 comunica l’interruzione del percorso professionale con Serse Cosmi.Il club ringrazia il mister per la passione e l’attaccamento alla causa dimostrati in questi mesi. A lui vanno i migliori auguri per il futuro”.
Foto: sito Salernitana