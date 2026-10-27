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Ora è anche ufficiale: la Salernitana esonera Cosmi

27/10/2026 | 14:39:31

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La Salernitana dopo la sconfitta contro il Picerno ha deciso di sollevare dall’incarico di allenatore della prima squadra Serse Cosmi: “Dopo un’attenta valutazione ed un incontro tra le parti, l’U.S. Salernitana 1919 comunica l’interruzione del percorso professionale con Serse Cosmi.Il club ringrazia il mister per la passione e l’attaccamento alla causa dimostrati in questi mesi. A lui vanno i migliori auguri per il futuro”.

Foto: sito Salernitana