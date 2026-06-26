Ora è anche ufficiale: la Reggina al gruppo Lotito

26/06/2026 | 21:15:02

La Reggina cambia proprietà, passa a Claudio Lotito e al suo gruppo. Confermato quanto vi avevamo raccontato in esclusiva a partire dallo scorso 9 giugno con un incontro romano che aveva fatto da apripista. Nei giorni precedenti e successivi i vani inseguimenti di Rizzetta e dei suoi uomini, fino alla definizione della trattativa con il proprietario della Lazio. Operazione da 1,6 milioni, confermiamo la cifra. Poco fa l’annuncio via social di Francesco Cannizzaro, nuovo Sindaco di Reggio Calabria, con una foto in compagnia di Lotito e dell’ormai ex patron amaranto Ballarino.

Foto: Instagram Cannizzaro