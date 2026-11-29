Ora è anche ufficiale: la Juve Stabia esonera De Giorgio

29/11/2026 | 18:06:40

Come anticipato ieri, la Juve Stabia ha esonerato Pietro De Giorgio. Questo il comunicato: “La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della prima squadra, Pietro De Giorgio. La società desidera ringraziare il tecnico per la professionalità e l’impegno dimostrati nel corso della sua esperienza alla guida della squadra gialloblù e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera”.

Vi abbiamo svelato il nome di Fabrizio Castori come favorito per la sostituzione, malgrado i contatti perlustrativi con Breda e Semplici. Parti al lavoro per risolvere il contratto tra Castori e il Sudtirol.

Foto: Instagram De Giorgio